Kiss Péter Pál: nagyon mélyről indultam

A kajakos Kiss Péter Pál azt mondta, nagyon mélyről indult idén, mielőtt szombaton címét megvédve aranyérmet szerzett a KL1-es kategóriában a párizsi paralimpián.

„Az évem sokkal nehezebb volt, mint amilyennek maga a verseny tűnt. Nagyon mélyről indultam – nyilatkozott a vegyes zónában. – Tavasszal egy kondiedzés közben mellizomsérülést szenvedtem, sok gyógytorna, ultrahangos kezelés következett. Mentálisan is megviselt, hogy a sérülés miatt a szegedi Európa- és világbajnokságon sem indulhattam. Most ezért kárpótolt, hogy itt volt a családom a lelátón és rajtuk kívül is sokan szurkoltak nekem a helyszínen.”

Kiss gyakorlatilag az utolsó szalmaszálba kapaszkodva jutott ki a paralimpiára, miután megnyerte az otthoni szétlövést jóbarátja, Juhász Tamás ellen – mint mondta, lelkileg ez sem volt könnyű.

Az aranyérmes Kiss Péter Pál (k), az ezüstérmes brazil Luis Carlos Cardoso (b) és a bronzérmes francia Remy Boulle (j) a KL1 kategóriájú férfi parakajak 200 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékokon a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. szeptember 7-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A szombati versenyről az immár kétszeres paralimpiai bajnok a következőt mondta:

A rajthoz közeledve majdnem beborultam, az egy kicsit kizökkentett, de próbáltam ismét fókuszálni. Tudtam, hogyan szeretnék versenyezni. Kicsit beragadtam, de tudatosan próbáltam óvatosabb rajtot venni, mert a tapasztalatok alapján egy éles rajtnál azért tud fájni a korábban sérült mellizmom. Próbáltam biztosra menni, ez sikerült, utána pedig jó volt az iramváltás is, jól fel tudtam venni a sebességet, amivel itt is győzni tudtam.

Elárulta, az utóbbi két-három hétben teniszkönyök is kialakult nála, szenvedett vele, de próbálta félretenni a fájdalmat és sikerült megvalósítania azt, amit eltervezett, és kihajtania magát.A remek teljesítményhez Szijjártó Péter külügyminiszter is gratulált:

Az MTI kérdésére azt mondta: most jön a megérdemelt pihenés és a tanulmányait is folytatja a Testnevelési Egyetem rekreációs szakán.