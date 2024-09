Az olimpiai versenytávon - melyen 1,5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás és 10 kilométer futás várt a versenyzőkre - négy magyar volt érdekelt a férfiak mezőnyében. Kiss Gergely hetedik, Dévay Zsombor 20., Dobi Gergő 26. lett.

Az első szakaszt követően a kerékpározásra egy ötfős csoport elhúzott, de a következő hetesben ott volt Lehmann és Kiss is. Ez a társaság csakhamar felzárkózott, majd további két triatlonos - az egyik Dévay volt - csatlakozott hozzájuk.

A futás elejénél némileg szétzilálódott az élcsoport, Lehmann diktálta a tempót és Kiss is ott volt az első nyolcasban. Aztán érkeztek a lemaradók, de Dévay nem tudott visszazárkózni.

Az élen haladók fokozták a tempót, többen leszakadtak. Kiss sokáig bírta, amikor viszont már csak heten voltak, ő is leszakadt. Lehmann viszont nagyon is jól bírta a tempót, a végére a francia Yanis Seguinnel és a norvég Casper Stornesszal hárman maradtak, a hosszú hajrát nyitó magyar aztán két utolsó riválisát is leszakította.

Lipták Tamás, a hazai szövetség szakmai igazgatója az MTI-nek a verseny után elmondta, az úszás nem úgy alakult, ahogy várták, mert a magyarok kicsit hátrébb voltak a reméltnél, a vízből nyolcadikként kijövő Lehmann Csongort leszámítva a középmezőny elején zárták az első számot.

"Azután viszont óriási munkával felzárkóztak, hárman az élcsoportban tudtak tekerni, Csongi pedig elsőként váltott a futásra, és ő diktálta az iramot. Szerencsére a végére is maradt benne erő" - mondta a szakmai igazgató, aki kiemelte Kiss Gergő eredményét is, az ugyancsak az élcsoportban kerekező Dévayt illetően pedig úgy vélekedett, hogy az ő lábában "benne maradt a felzárkózás", ezért nem maradt elég ereje az utolsó számára.

A 25 éves Lehmann Csongor az MTI-nek azzal kezdte az értékelését, hogy az úszást belülről kicsit rosszabbnak érezte, mint amit az eredmény mutatott, de így is ég és föld volt a különbség a párizsihoz képest. Az olimpián komoly "verekedés" volt az úszás során, emiatt nem került meg egy bóját, 15 másodperces büntetést kapott, amit a futás során töltött le, így végül ott 11. lett. Az Eb-n - elmondása szerint - nem jó oldalon úszott az elején, sokat kellett zárkóznia, ami a második kör végére sikerült neki. A kerékpározás során aztán összejött a felzárkózás, de ez komoly energiába került.

"Nem ment könnyen, mert nem volt nagy az összhang" - árulta el, hozzátéve, hogy később az élcsoportban sem dolgoztak össze harmonikusan a kerékpározás során, nem vállalt mindenki vezetést, ám így is sikerült körülbelül egyperces előnyt kidolgozniuk az üldözőkkel szemben.

"Azt gondoltam, hogy innen már gördülékenyebben fog menni. A bringa végén nem éreztem százszázalékosnak a lábaimat, de próbáltam nagy tempót diktálni. Az elején sokan voltunk akkor még, aztán folyamatosan váltogattunk, aki előre ment, meghúzta egy kicsit, rángatós, kellemetlen futás volt. Sokszor próbáltam én is meghúzni a sort, de mindig összezártunk. Közben azért hullottak el az ellenfelek, és amikor ráfordultunk az utolsó ötszázra, óriási hajrát indítottam. Próbáltam nem hátra nézni és közben beleadni az összes maradék energiámat. Az utolsó százon az erőm végén jártam, de a célszalagot átszakítva tudatosult bennem, hogy Európa-bajnok lettem. Nagyon sokat álmodoztam erről, sokáig üldöztem a dobogót, hihetetlen, hogy most sikerült nyernem."

A felkészülésről azt mondta, az olimpia mentálisan is sokat kivett belőle, ezért utána pár napot pihent. Az Eb-re így is volt idő felkészülni, ami hazai környezetben, magaslati edzőtábor nélkül valósult meg.

"Ez a magyar triatlon 40 éves történetének legnagyobb sikere" - idézta a magyar szövetség közleménye Kindl Gábor elnököt. - "Az elit kategóriában, olimpiai távon, világversenyen sosem állt még magyar versenyző a dobogó tetején. Egyedülálló teljesítményt nyújtott Csongor, egy nagyon erős mezőnyben kontrolláltan, kifogástalanul versenyzett, amihez neki, az edzőjének, Lehmann Tibornak és az egész szakmai stábnak gratulálok. Ez az eredmény is alátámasztja, hogy Csongort milyen balszerencse sújtotta az olimpián, hiszen Párizsban is ugyanilyen jó formában volt."