A nyílt szekcióban a házigazda kilencedikként rangsorolt válogatottja Salvador és Peru könnyed legyőzése után alaposan megizzadt Ausztria és Olaszország legjobbjai ellen, és nem számíthatott könnyű összecsapásra a 15. helyen kiemelt Ukrajnával szemben sem, amely a torna egyik legnagyobb szenzációját keltve szombaton felülmúlta a legerősebbnek tartott amerikai négyest. A szombati veresége után ezúttal pihenő Lékó Péter hiánya miatt most először két asztalon is a riválisnak volt magasabb az Élő-pontszáma, a magyarok mégis 2,5-1,5-es sikert ünnepelhettek. A női kvartett a pénteki vereség miatt újfent könnyebb ellenféllel találkozott, Észtország nem is okozott problémát, a balti ország képviselői pontot sem szereztek.

A férfi csapatban ezúttal az éltáblás Rapport Richárd szállította a győzelmet. A válogatott nagy visszatérője kifejezetten bonyolult partit játszott az ukránok élő legendájával, Vaszil Ivancsukkal, aki két ízben is több mint húsz percet gondolkodott az álláson.

Ennek meglett a böjtje, mert a kétszer szovjet, kétszer már ukrán színekben olimpiai bajnok nagymester az időzavarban pontatlanul manőverezett. Eközben Rapport felkészülését dicséri, hogy a kulcslépéseknél is - amikor csak egy megoldás volt igazán jó - percek alatt megtalálta a tökéletes húzást. Az 55 éves Ivancsuk a 26. lépésben elkövetett, vezérébe kerülő baklövése után Rapport válaszlépését sem várta meg, azonnal feladta a partit.

A másik három táblából a másodikon és a negyediken nem alakult ki komoly csata, az orosz születésű Szjugirov Szanan, illetve Gledura Benjamin egyaránt világossal vívott kiegyenlített játszmát, előbbi a korábbi világbajnok Ruszlan Ponomarjovval. Mindkettő még a negyvenedik lépésnél esedékes időellenőrzés előtt döntetlennel zárult, mivel nekik és ellenfeleiknek sem volt komoly győzelmi esélyük. Berkes Ferenc viszont sötéttel igencsak hullámzó partit játszott a világranglistán előtte álló riválisával. Egyik fél sem tudta kihasználni, amikor kedvezőbb helyzetben volt, a kétbástyás végjáték pedig szintén remivel zárult, így a 28 éves Rapport pazar győzelme ért magyar sikert.