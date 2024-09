Nagy kihívás előtt áll 11 perce

Szilágyi Áron: szerettem volna a kisfiammal labdázni, és vívóként is van még feladatom

Bár nem tudta harmadszor is megvédeni egyéni bajnoki címét a párizsi olimpián a háromszoros ötkarikás győztes Szilágyi Áron, ám a kardcsapat tagjaként így is ezüstéremmel térhetett haza a játékokról. Az ott jelentkező sérülése miatt megoperálták a kardvívót, aki mint elmondta, pályafutása legnagyobb kihívása előtt áll, és még elég erőt érez magában, hogy a következő években vívóként továbbra is helytálljon a páston.

Szilágyi Áron azt mondta, hogy élete legnagyobb kihívása előtt áll Forrás: MW Fotó: Csudai Sándor