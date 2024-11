A Magyar Labdarúgás Napját ünnepelték a Puskás Arénánál Napjaink labdarúgásában is van mire büszkének lenni – hangsúlyozta Bánki Erik, a magyar szövetség (MLSZ) elnökségi tagja a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából rendezett hétfői megemlékezésen. Az MLSZ centenáriumi emlékművénél, a Puskás Aréna mellett Sipos Jenő szóvivő felidézte, hogy 1953. november 25-én, a londoni Wembley Stadionban játszotta „az évszázad mérkőzését” az angol futballválogatott és a legendás Aranycsapat, melyen a Puskás Ferenc vezette magyar nemzeti tizenegy 6–3-ra győzött. Az MLSZ 1993-ban, a mérkőzés 40. évfordulóján november 25-ét a Magyar Labdarúgás Napjává nyilvánította. „Ezen a napon minden évben összegyűlünk, és Mihály Gábor szobrászművész alkotásánál emlékezünk az Aranycsapatra és az egykori labdarúgókra” – mondta Sipos Jenő. „Világrengető szenzáció volt az a győzelem, az angolverő tizenegy játékos nevét mindenki megtanulta” – mondta Bánki Erik, majd felidézte az azt követő éveket, amikor volt ugyan fellángolás, de a hosszabb sikersorozat elmaradt. „Most újból a legerősebb válogatottak között szerepel a magyar nemzeti csapat. Napjainkban is van mire büszkének lenni, Szoboszlai Dominik személyében van világklasszis játékosunk is. 2010 után nemcsak a csapat erősödött meg, hanem hatalmas fejlesztések mentek végbe, stadionok épültek, 2019-ben pedig elkészült a szentély, a Puskás Aréna” – sorolta Bánki Erik, majd kiemelte, sportdiplomáciai siker, hogy 2026-ban BL-döntőt rendezhet Magyarország. „A magyar labdarúgásnak van dicső múltja és sikeres jelene. Jó úton járunk” – összegzett Bánki Erik. Az emlékműnél az MLSZ koszorúját Berzi Sándor alelnök és Vági Márton főtitkár helyezte el, az egykori és mai válogatottak nevében Bálint László, Gellei Imre, Nagy Zsolt és Nikitscher Tamás koszorúzott, és elhelyezték a megemlékezés koszorúját a női labdarúgók is.