A keverést ezúttal is egy külföldi szakember végezte, a londoni Tide Studio vezetője, Marvin. A videóklipet pedig ezúttal is Németh Dániel „Kobe” rendezte, akivel korábban a zenekar Könnycseppek és Mennyország kapujában című dalai kapcsán dolgozott együtt.

A Dirty Slippers ostffyasszonyfai dobosa, Ferenczi Bebi így mesélt nekünk a karácsonyi klipről:

- Nagyon örülök, hogy a fiúk támogatták az ötletemet, amikor úgy három hete az egyik próbán felvetettem, hogy lepjük meg a közönséget egy karácsonyi feldolgozással és egy hozzá passzoló, csúnya pulcsis, bohókás klippel. Azonnal összedugtuk a fejünket és a Let it snow című dalra esett a választásunk, amit mindenki ismer, de mégsem ez az a dal, amit túl sokan feldolgoztak volna már. Ebben a nehéz helyzetben, amiben jelenleg a világunk van, úgy gondoljuk nagy szükség van a lelket simogató dalokra, hogy az idei karácsony is békésen, boldogan, meghitten teljen el és a szívünket is felkészíthessük az ünnepre.