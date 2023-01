Az Egyesült Királyság fővárosából, az angol király otthonából jelentkezett be követőinek a vasi szépségkirálynő, Kocsis Korinna. Fotóiból kiderül, a kirándulás során alaposan bejárta a nagyváros minden szegletét, útba ejtve a legfontosabb látványosságokat. Posztolt az ikonikus Tower Bridge mellől, de járt a brit parlament épületénél a Westminster-hídon is. Készült közös fotója a város másik jelképének számító óratoronnyal is, amelynek mindenki által ismert és tudott elnevezése - Big Ben - valójában a benne lakó óraszerkezetre és a harangra vonatkozik.