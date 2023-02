Tíz héten át követhették a nézők a Duna Televízión, melyik dal lesz az évszázad slágere a Csináljuk a fesztivált! showműsorban. A szombati döntőben ott volt Kirchknopf Gergő és Szandi a Gyere, te nímand című slágerrel. Produkciójukkal ismét sokak arcára csaltak mosolyt.

„Érdekes kirándulás volt egy százéves dallal a kuplé, az operett világába kirándulni. Gergő tökéletes társam volt ebben” – írta Szandi hétfői Facebook-posztjában, egyben megköszönte a közönség támogató szeretetét is.

Forrás: MTVA / Cseke Csilla

Kirchknopf Gergőt, az Ocho Macho frontemberét telefonon értük el. - Az, hogy részese lehettem ennek a produkciónak, sokat jelentett, egy kedves élmény és emlék is marad. Amikor kiderült, hogy ezt a dalt osztják ránk, kicsit izgultam, aztán ahogy közeledett az első adás, ez az izgalom még inkább fokozódott, hiszen operettet még nem énekeltem. Kihívást és feladatot is jelentett – mondta el Gergő. Hozzátette: Szandival nem számítottak arra, hogy ezzel a dallal egészen a döntőig jutnak. Kétségtelen: poénokkal, gag-ekkel fűszerezett produkciót láthatott a közönség a két előadótól.

Forrás: MTVA / Cseke Csilla

- Ez egy olyan kihívás volt, amiben egy fajta színészi munka is szerepet kapott, hiszen nem csak énekelni kellett – folytatta Gergő, aki egy-két műhelytitkot is megosztott lapunkkal: volt, hogy próbán Pacal Márika szerződése „beragadt” a mellényzsebébe, ezért arra is figyelt, hogy azt úgy tegye el, hogy egy könnyű mozdulattal elővehesse a színpadon. Azt is "gyakorolták", Szandi hogyan csapja félre Gergő nyakkendőjét, hogy közben mikrofonja ne essen le. - Személy szerint nagyon szerettem és élveztem a fellépéseket, hogy lehet egy kicsit őrültnek lenni - tette hozzá az Ocho Mcho frontembere.