Olaszország egyik legkedveltebb turista célpontjától, a Comói-tó mellől jelentkezett Kocsis Korinna vasi származású szépségkirálynő. Mint bejegyzéséből kiderül nem is egyedül, hanem gyermekével együtt indult a festői szépségű Észak-Olasz táj felfedezésére. A Comói-tó Olaszország harmadik legnagyobb tava, és nagyon kedvelt kirándulócélpont a magyar utazók körében is. Emellett pedig népszerű forgatási helyszín is, számos film számára biztosított már a lélegzetállító környezet hátteret. Korinna egy másik bejegyzéséből pedig kiderül, hogy a tó mellett található üdülőváros, Bellagio hangulatos szűk utcáit is bejárta.