A magyarok körében is közkedvelt célpontnak számít a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigete. A meseszép üdülőparadicsomba látogatott el Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy mindenki ismeri Tücsi is gyermekeivel. - Életünk leghosszabb és a leghidegebb tele után elszöktünk egy csajos feltöltődésre - írta közösségi médiában megosztott bejegyzésében a vasi születésű szépség. - Négy gyerkőccel meglátjuk, hogy mennyire töltődünk, de a csoda helyért már most hálásak vagyunk - folytatja. A csodahely valóban csodahely, így videón keresztül is, és az is biztos, hogy nem akármilyen naplementének lehettek szemtanúi Tücsiék a Tenerife tengerpartján.

Tücsi a nyaralása alatt pedig egy merész fotóval is meglepte rajongóit, egyenesen Tenerife homokos tengerpartjáról.