Kocsis Korinna tavaly májusában jelentette be a nagy örömhírt, hogy megszületett első gyermeke. Tavaly év végén azonban arról számolt be egy Instagram-posztban, hogy kisfia édesapjával már hónapokkal azelőtt szakítottak. Az anyaság első éve így nem indult olyan könnyen a szépségkirálynőnek, hiszen egyedül kellett nevelnie egyéves gyermekét, viszont az elmúlt időszakban már egyre inkább tündökölni láthattuk közösségimédia-felületein - írja a Ripost.

- Az embernek kezdő anyaként rengeteg félelme van, amikor a gyermekvállalásról beszélünk. – kezdte Korinna, majd folytatta: - Fogja-e tudni megfelelően etetni, altatni babáját, vajon jó anya lesz-e, stb. Az is egy hatalmas kérdés, hogyan fogja tudni beosztani az idejét. Ezek mind olyan dolgok, amiktől az elején egy új helyzetben nagyon sok a bizonytalanság. Az anyaság első éve nehéz volt és küzdelmes, főleg, hogy közben sajnos különváltak az útjaink a gyerekem apjával. De bízom benne, hogy talán már szépen lassan nagyjából minden beáll” – mesélte örömtelien.

- Az alváshiány nagy nehézség. Ha az ember nem tud jól aludni hosszabb távon, akkor elég nehéz a nappali élet, de édesanyám mindenben segít nekem, amikor itt van nálam. A fogzás is egy kellemetlen és fájdalmas dolog tud lenni a picik számára, ezt eléggé megszenvedi a kisfiam is – vallotta be a vasi származású szépségkirálynő, aki azt is megemlítette, hogy most iratkoztak be bölcsödébe a kisfiával. Ha minden igaz ősszel fogja kezdeni.



A család az első

Kocsis Korinna elmondása szerint nagyon családcentrikus, számára a család az első. A Ripost azt is megkérdezte tőle, hogy vállalna-e második gyermeket…

- Biztosan vállalnék második gyermeket! Egy jó testvéri kapcsolatnál nincs jobb és ezt szerencsére én is tapasztalom. A szüleim 42 éve házasok, a bátyámmal nagyon szoros a kapcsolatunk, nekem ez a családmodell. Ha lesz egy olyan férfi az életemben, akkor örömmel vállalnék második gyermeket – mondta a Ripost-nak.