Megdöbbenve posztolt közösségi oldalán Szandi. Az énekesnő és a vasi Ocho Macho zenekar énekese Kirchknopf Gergő a Csináljuk a fesztivált! című műsorban alkottak egy pár. A show nyolcadik évadának elődöntőjében, középdöntőjében és döntőjében is előadta a Gyere, Te Nímand című klasszikus operettslágert. A felvétel a legnagyobb videómegosztón már átlépte a 3,3 millió megtekintést - írja a Ripost.

- Soha nem gondoltam volna, hogy egy 100 éves dal 2023-ban újra sláger lehet! Immáron összességében 3 millió 344 ezer megtekintésnél jár a Gyere, Te Nímand! Mivel már a fellépéseimen is kérik, hétvégén többször is elénekeltem. Hihetetlen látni, hogy egész pici gyerekek is kívülről fújják a szövegét és velem együtt éneklik! – írta az énekesnő

A sláger egyébként Zerkovitz Béla egyik legnépszerűbb, három felvonásos operettjéből, a Csókos asszonyból való (librettó: Szilágyi László), melynek bemutatóját 1926. február 27-én tartották a Városi Színházban.

Íme az ominózus dal, a Gyere, Te Nímand! Szandi és Kirchknopf Gergő előadásában a Csináljuk a fesztivált! döntőjéből: