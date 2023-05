Köszönöm a rengeteg jókívánságot, nagyon nagyon jól esik bár remélem a Nap is kisüt most már. Szóval vagyok, leszek veletek, mégha kicsit visszafogottabb lesz is a színpadi ugribugri.

A fővisszér billentyűje fáradt el, úgyhogy majd mindenképpen beavatkozást igényel. Nagyon sok terhelést kapott, itt az ideje, hogy vigyázzak rá.

Ugye, hogy mindig van valami? Valami ami változik? Na de, jövő héten semmi sem akadályoz meg abban, hogy a bátrak nyakába üljek vagy szörfözzek egyet! Persze, ha ti is úgy akarjátok

Találkozunk végre a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválon - olvasható Kirchknopf Gergő bejegyzése, az Ocho Macho közösségi oldalán.

Mint megírtuk, az Ocho Macho zenekar hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy elmarad az együttes koncertje Győrben a frontember egészségügyi problémája miatt. A bejegyzés szerint Kirchknopf Gergőt egy mélyvénás görcs az érsebészet felé irányította.