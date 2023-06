A fennállása húszéves jubileumát ünneplő Ocho Macho adott koncertet a hétvégén az Egerszeg Fesztivál nagyszínpadán, a Széchenyi Téren. A Kirchknopf Gergő vezette csapat a műsorban több új dalt is bemutatott - tudósít a zaol.hu.

A 2023-as esztendő nemcsak az említett jubileum miatt különleges az Ocho Macho életében, hanem azért is, mert ismét megújult felállásban végtak neki az évnek, illetve folyamatosan jelentetik meg új dalaikat is. Ezek közül a ska és reggea fesztiválhangulatot idéző Szállni című szerzeményüket rögtön a műsor elején be is mutatták.

