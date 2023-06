Király Gáborról tudni lehet, hogy a visszavonulása után sem tétlenkedik, de nem is teheti, hiszen Szombathely határában található sportlétesítményében gőzerővel folyik a munka. Ezúttal azonban nem a focihoz kapcsolódó bejegyzést osztott meg a 108-szoros válogatott exkapus. Újperinten vett részt gólyák látványgyűrűzésén, sőt a fotókon lehet látni, hogy be is segített a Magyar Madártani Egyesület munkatársainak, hiszen a kezében tartja az egyik meggyűrűzött példányt.

