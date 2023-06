Aki egy kicsit jobban otthon van az extrém zenék világában, azon belül is a black metál berkeiben, azok számára valószínűleg nem szorul bemutatásra a Sear Bliss. A komoly nemzetközi ismertségre szert tett szombathelyi formáció 1993-ban csapott a húrok közé. Formabontó ötleteikkel hamar a szcéna elismert zenekarává váltak. Olyan különleges megoldásokkal színesítették az egyébként a stílusra jellemző eléggé feszes zenei hangzást, mint például a harsona használata. Legutóbb, a huszonötödik születésnapjuk alkalmából számoltunk be róluk, akkor Nagy András énekes-basszusgitáros is nyilatkozott portálunknak. Az idei 30 éves jubileum alkalmából pedig szintén új lemez készül, emellett számos meglepetést tervez rajongóinak a Szombathelyről indult formáció az év második felében is - adták hírül közösségi oldalukon. - Hatalmas köszönet mindenkinek aki velünk tartott ezen az évtizedeken átívelő utazáson - írták.