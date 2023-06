Régi ismerős arcot pillanthatott meg az, aki figyelemmel követte a Magyarország Szépe (Miss World Hungary) választást a közmédiában: néhány perc erejéig Stankovics Beáta, a 2012- es Vas megye Szépe ezüstérmese is feltűnt a kifutón. Bea a Magyarország Szépe választáson 2017-ben versenyzett, akkor negyedik helyen végzett. A verseny néhány évig szünetelt, majd új koncepcióval tért vissza, amelyben a korábbi évek szépségei is szerepet kaptak: egy „királynői tour” keretében 16 korábbi szépségkirálynő vonulhatott a kifutón. A lányok között szerepelt Bea is, aki elmondta: megtisztelőnek érezte, hogy a több száz lány közül őt is felkérték a szereplésre.

A vasi szépség az utcán

– Fantasztikus, bizsergető érzés volt ennyi év után azon a bizonyos kifutón vonulni. Mindannyian a könnyeinkkel küszködtünk az előtörő emlékek miatt – fogalmazott. Bea a Magyarország Szépét követően 2018-ban indult utoljára szépségversenyen: a Nemzet Szépe (Miss Nation Hungary) nevet viselő megmérettetésen második udvarhölgynek választották meg, mint mondja, ezt tartja modellkarrierje legnagyobb sikerének. Bea hét éve, hétfőtől péntekig viszi egy szombathelyi cég gazdasági és pénzügyeit, de a modellkedéssel sem hagyott fel. Fix, évek óta tartó együttműködései vannak szombathelyi, divattal foglalkozó vállalkozásokkal, alkalmanként pedig ezek mellett is vállal felkéréseket. Egyik partnerével éppen egy különleges divatbemutatót szerveznek, melynek lényege, hogy a ruhákat bemutató alkalmi modellek olyan hétköznapi hölgyek lesznek, akik egyébként a márka vásárlói.

– Olyan hús-vér nőkön mutatjuk be a ruhákat, akik nem modellek. A cél, hogy láthatóvá tegyük, nem csak a próbababákon és a tökéletes, csontsovány, homokóra alkatú kifutómodelleken állnak jól az egyes darabok, valamint arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem áll meg attól a világ, hogy valaki már szült, vagy elmúlt 30 vagy 40, és már ott vannak a szarkalábak a szeme alatt – magyarázza Bea.

Bea az esküvőről nem árult el részleteket

Forrás: Stankovics Bea

A vasi szépség hétköznapjait az utóbbi hónapokban azonban nem csupán a munkával kapcsolatos teendők teszik ki: párja nem egészen két évvel ezelőtt jegyezte el, kérdésünkre pedig Bea elmondta, már javában szervezik az esküvőjüket, amit szeptember elsején fognak megtartani. A szépség a ruhájával kapcsolatban nem árult el részleteket, hiszen párja is csak a templomban látja majd meg benne először. Egy érdekességet azonban megosztott velünk: hófehér ruhájához egy smaragdzöld cipőt fog viselni, párján pedig egy ahhoz paszszoló, zöld színű öltöny lesz a boldogító igen kimondásakor.