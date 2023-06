– Janó először kicsit megilletődött, de aztán hamar megtalálták a közös hangot Király Gáborral – mesélte Janó édesanyja, Páti Katalin. – Gábor aláírta fiam labdáját, kapuskesztyűjét, utóbbi kapcsán – mivel meglehetősen sokat használja – meg is jegyezte: örül, hogy kissé szakadt, mert látszik, van benne munka. Gábor jelezte, reméli, nem csak a pályán ügyeskedik, hanem az iskolában is jól tanul és kapott tőle dedikált autogramkártyákat is. Janó gyakran jár Haladás-meccsre és ha a Fradi a környéken játszik, oda is elmegyünk. Visszatérve az utólagos gyereknapra: Janó remekül érezte magát és ez a legfontosabb!