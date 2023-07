A köztudatba még 2010-ben robbant be, amikor megnyerte a veszprémi Utcazene Fesztivált, majd a Quimby együttessel együtt kezdett el turnézni. A zenész viszont akkor lett igazán népszerű, amikor 2016-ban a Dal című eurovíziós előválogató műsorban elhangzott a Trouble in my mind című dala, amellyel aztán a negyedik helyet szerezte meg. Mint mondja, a köztévés tehetségkutatóba a lázadás vitte, hiszen azt sokan szidták, és összemosták a kereskedelmi televíziós adásokkal. Kiderült, hogy tévedett, mert amellett, hogy szakmailag színvonalas műsorról van szó, szabadon képviselhette önmagát is. Ott vált világossá számára, hogy az általa képviselt zenei műfaj nem egy réteghez szól, hanem széles társadalmi csoportokat képes megszólítani. Petruska András dalszövegeinek nagy részét maga írja, de olyan alkotótársakra is talált az útja során, mint Grecsó Krisztián vagy Babarczi Bulcsu. Jelenelg legújabb lemezén dolgozik, amely a Petőfi200 ünnep kapcsán készül és ősszel lesz a bemutatója.