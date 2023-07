A páros az új szerzeménye kapcsán elmondta: a Vigyen a szél című szerzemény különösen közel áll hozzájuk, ugyanis ez az első olyan saját szerzeményük, amelyben mind a ketten alkotótársként is részt vettünk a munkálatokban.

- Eleinte szokatlan volt a helyzet számomra. A korábbi években már megszoktam, hogy a saját dalok terén a szöveg és zeneírás szempontjából is egyedül kell alkotnom, viszont Mírával nagyon jól ment a közös munka, abszolút egy hullámhosszon voltunk – mesélte el Patrik. Szavaihoz kapcsolódva Míra hozzátette: tavaly májusban kezdték meg az ötletelgetést, sok-sok dalból és dalkezdeményből szelektáltak. - Átküldtem Patriknak egy nagyon kezdetleges dalötletet, majd úgy döntöttünk, hogy foglalkozunk vele komolyabban is. Így kezdődött el a dal megszületése – idézte fel az énekes. A dal alaptémáját Míra, a dalszöveget és a zenei témák a végleges verzióit közösen alkották meg. A stúdiófelvételeket ismét Bácskay Péter munkáját dicsérik. A dal producere Toldi Miklós volt.



- Amikor elkészült a dal végleges verziója, tudtuk, hogy szeretnénk klipet is forgatni. A sztorin sokat nem kellett gondolkodnunk. A dal hangulata, a szövegvilág egyértelművé tette számunkra, hogy milyen képi világot szeretnénk – mondta el Patrik, majd Míra hozzáfűzte: a klipforgatás egy picit nehézkesebb feladat volt abból a szempontból, hogy beköszöntött az ősz, amire elkészült a dal végleges verziója. A nyári hangulatú dalhoz azonban nem passzolt volna sem az őszi, sem a téli hangulat, ezért vártak a forgatással. - Szerencsére viszonylag hamar eljött újra a nyári szezon, és azt hiszem, kimondhatjuk, ekkora szerencsénk még nem volt forgatási nappal, hiszen pont sikerült elkapnunk egy szeles, de mégis nagyon napos időt, ami tökéletesen passzolt a klip hangulatához. Ezúton is köszönjük Gerócs Balázs munkáját, akivel már második alkalommal forgathattunk együtt. Köszönet a csodás ruháért Tóth Ildikónak, valamint a technikai segítségért Hegyes Anettnek – mesélte.

- Nagyon örülök, hogy megszületett ez a dal és annak is, hogy a klipben pontosan olyan képi világot kaptunk, amilyet szerettünk volna. Számomra a legfőbb üzenet talán az, hogy hagyjuk, hogy az élet rendezze a lapjait és ne feledjük el, hogy egyszer élünk, éljük meg a pillanatokat, akár olyanokat is mint a ,,pitypangszínű nyárban való bőrig elázás”. A Vigyen a szél egy igazi, szabad boldogságról szól, arról, hogy merjünk a mában élni, elengedni a nehézségeket, és használjuk ki azt, hogy „Mindenki csak egyszer, de igazán él” – mondták el a szerzők a dal kapcsán.

A munka persze ezután sem áll meg. - Szerencsére a dalíráson túl elég sűrűn koncertezünk. A 15 állomásos tavaszi turnénkat most egy 17 koncertből álló nyári turné követi, melynek az egyik legkülönlegesebb állomása a Veszprémi Utcazene Fesztivál lesz, ahol már kiegészülve, zenekarosabb formában állunk majd színpadra. Az őszi-téli szezont is nagy várakozással várjuk, terveink szerint egy elég masszív országos turné keretein belül járjuk majd kis hazánk klubjait, valamint nem titok, hogy idén szeretnénk kiadni még egy dalt és egy videoklipet is – tudtuk meg Patriktól.