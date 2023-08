Igazán mozgalmas nyarat tudhatnak maguk mögött Tücsiék, amelynek több mozzanatáról portálunkon is hírt adtunk. Jártak Horvátországban és fesztiváloztak is. De a nyár utolsó hétvégéjét azért mégiscsak a Balaton partján töltötték, ami nélkül, kimondhatjuk nem az igazi egy nyár. A Balatonon, ahogy a fotóról is kivehető, supozással ütötték el az időt. - Utolsó nyári napok - fűzte hozzá Tücsi fotójához.