A felületeinken is bemutatott Lujza-kígyót egyre több sárvári keresi fel, hatalmas népszerűségnek örvend a helyi család, saját szórakoztatásukra kitalált ötlete. A múlt héten számoltunk be róla, hogy Kondora István, a város polgármestere is gyarapította néhány kővel Lujzát, azóta pedig a népszerű sárvári tiktoker, Vass Eszter is látogatást tett gyermekeivel és barátaikkal a kőkígyónál, két méterrel hosszabbították meg a ma már több háztömbnyi hosszú kőállatkát – erről pedig TikTok és Instagram oldalán is beszámolt.