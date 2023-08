Az őriszigeti evangélikus gyülekezeti terem rockzenétől volt hangos 3 napon át. A 7–10 év közötti gyerekek mindegyike kezdőként ült a hangszer mögé, korábban zeneoktatásban nem vettek részt. Volt köztük, akinek kimondottan a dobolás keltette fel az érdeklődését, és olyan is, aki még hangszerválasztás előtt áll, és csak ki akarta próbálni magát a dobok mögött – tudtuk meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettől. A kis csoportlétszám lehetőséget adott egyéni foglalkozások megtartására is. A workshop célja nemcsak a zene szeretetének felébresztése volt a gyerekekben, mivel a hangszer lehetőséget ad a különböző kompetenciák fejlesztésére is.

– Mivel dobolás közben az összes végtagunkat használjuk, együtt dolgozik mindkét láb és kéz, a hangszer kiváló a koncentráció fejlesztésére, a bal és a jobb agyfélteke együttműködésének javítására, és remek mozgáskoordinációs feladat is a dobok megszólaltatása – mondta Kovacsics György zenész, dobtanár. A négy közös alkalmon a gyerekek megismerték a dobfelszerelés részeit, megtanulták a pop- és rockzene alapjait, amit a legnagyobb és legismertebb előadók, köztük az AC/DC, Michael Jackson és Falco slágerein is gyakoroltak. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület idén második alkalommal szervezte meg a Nyári élménynapokat, a nyár zárásaként iskolára felkészítő magyar nyelvtanfolyamot tartanak augusztus 28. és szeptember 1. között a 7–14 éves korosztálynak Őriszigetben, Horváth Petra tanárnő vezetésével.