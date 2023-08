Idén is káprázatosan festet Kocsis Korinna, a vasi származású modell a füredi Anna-bálon. Korinna Anna-bálos szerepléséről tavaly is beszámoltunk portálunkon, akkor különleges ruhakölteményén akadt meg a szemünk, amelyre idén sem lehet panasz. Ez már a 12. alkalom, hogy a vasi szépség a szakmai zsűri tagjaként vett részt a rangos eseményen, amelyet idén a 198. alkalommal rendeztek meg Balatonfüreden. A hagyományokhoz hűen idén is megválasztották az Anna-bál szépét, aki a 19 éves budapesti Dévényi Alízt lett. Az első udvarhölgy a 18 éves balatonfüredi Szilassy Laura, a második udvarhölgy pedig a 17 éves békéscsabai Csenke Anna lett.