Korábban beszámoltunk Lujzáról, a kőkígyóról, ami családi kezdeményezésből mára igazi városi üggyé nőtte ki magát. A kezdetben néhány festett kavicsból álló kígyó mára több mint 30 méter hosszú - az Alkotmány utca 37-es tömbtől egészen a 41-ig elér. A város legtávolabbi pontjáról is érkeznek alkotások a város kígyójához, legutóbb pedig még Sárvár polgármestere, Kondora István is meglátogatta a barátságos óriást unokáival - erről Facebook posztjában számolt be, melyben ezt írta:

"🐍 LUJZA: Az elmúlt napokban több lakossági (unokáim által tett) bejelentést kaptam egy, az Alkotmány úton feltűnt óriáskígyóról! Ma megtekintettem és megállapítottam, hogy teljesen ártalmatlan, legfeljebb jókedvet, mosolygást és gyermeki örömöt okoz! Ezért mi is elhelyeztük köveinket, hadd növekedjen csak tovább! Bár lassan kinövi a járdát…. 🙂 🐍"