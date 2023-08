A tehetségkutató-győztes László Attila adott koncertet csütörtök este a Sarlós Boldogasszony-székesegyházban. A résztvevőket dr. Perger Gyula plébános köszöntötte. Az erdélyi magyar fiatal nevét még 2011-ben ismerte meg az ország, amikor benevezett az egyik kereskedelmi tévécsatornán futó tehetségkutató műsorba, amelyet végül meg is nyert. László Attila azóta is rengeteg koncertet ad, és már egy Fonogram-díjat is a magáénak tudhat.