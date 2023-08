Már többször is beszámoltunk Kocsis Korinna mesés nyaralásairól portálunkon. Ezúttal a festői szépségű Míkonosz szigetéről jelentkezett be követőinek a vasi származású szépségkirálynő. Míkonosz napjainkban nagyon népszerű turista célpont remek kikapcsolódási lehetőségekkel. Fotóiból kiderül, Korinna a páratlan naplementét is megcsodálta az Égei-tenger partjáról, hamisíthatatlan környezetben, fehér, mediterrán épületek és pálmafák között.

A vasi szépség posztja alatti kommentszekciót pedig elárasztották rajongói üzenetei.