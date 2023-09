Halmos Máté, az E-Sport Szombathely Sportegyesület képviseletében vett részt az idei országos gamer expon.

- Tavaly is itt voltunk a programon, nagyon jó emlékeink vannak, így nem volt kérdés, hogy idén is részt veszünk. Remek kezdeményezésnek tartom az országos turnét, azt meg különösen, hogy ennek része Szombathely is. Saját eszközeinkkel települtünk ki, ezúttal konzolokat hoztunk, de természetesen az egyesületünknek vannak szimulátorszékei, VR szemüvegei és gamer gépei is - mondta Máté, aki szerint azért is izgalmas a rendezvény, mert szinte minden képviselteti magát: a régi arcade gépektől kezdve, a társasjátékokon és konzolokon át egészen a gamer gépekig. A szombathelyi e-sportosok verekedős és FIFA játékokat hoztak az expora, de standjuknál az igen népszerű Rocket League videojátékot is ki lehetett próbálni.

Különleges figurák is megjelentek a rendezvényen, ők voltak a cosplayerek, akik élethű jelmezekben híres videójátékok karaktereit elevenítették meg, ezúttal Pókember, valamint az Assassin's Creed egyik ismert alakja és a God of war egyik szereplője jött szembe velünk az expon, amely nem csupán a közösségi játékélményről szólt. A gamer világnak van olyan része is, amit kevesebben ismernek, ezek a relikviák, szobrok és képek. A legjobb karaktereket ilyen formában is meg lehetett tekinteni a terem közepén felállított kiállításban.