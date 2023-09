Bea bevallotta, korábban nem is sejtette, hogy mekkora feladatot jelent egy esküvő megszervezése. Igyekeztek mindent maguk megszervezni és próbáltak olyan szolgáltatókkal dolgozni, akiket ismernek. - Mi magunk is gimis korunk óta ismerjük egymást, a dekorosunk és a ceremóniamesterünk is egykori gimis társaink voltak – mesélte a szépségkirálynő, aki azt is elmondta, az esküvő előkészületeiben és a nagy nap több elemében is felbukkant náluk a magyar hagyományok tisztelete. A ceremónia előtti éjszakát például külön töltötték, Bea szülei jánosházi otthonában, Máté pedig közös, szombathelyi otthonukban készülődött az esküvőre. A templomi szertartást Jánosházán tartották meg, a pár a templom lépcsőin pillantotta meg egymást először, majd Bea édesapja oldalán vonult be a templomba. - Ezt a pillanatot már ezerszer lejátszottam a fejemben, féltem, hogy túlságosan meghatódott leszek, de végül csak a mérhetetlen boldogságot éreztem a szívemben. Ekkora mosollyal még sohasem vonultam végig egy kifutón sem, mint most, az oltárhoz vezető úton – vallotta be, majd hozzátette: - A templomi ceremónia meseszép volt. Déri Péter atya tartotta nekünk tavasszal a jegyes oktatást is, amit minden egyes párnak nagyon ajánlanék, hiszen olyan útravalót kaptunk, amit azóta is folyamatosan felidézünk, ha nehéz élethelyzet előtt állunk.

A polgári szertartást és a lakodalmat a Nagy-Somlón tartották. Gyönyörű hortenziák között, a naplementében vonultak be a ceremónia helyszínére, gyűrűhordozójuk közös kutyusuk volt. Bea kutyái, Hiróka és jánosházi kutyusa, Niko is részesei voltak a nagy napnak, mindkettejükkel készültek közös fotók az esküvő alkalmából.