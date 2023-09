A Gyuláról indult együttes, melynek dobosa az ostffyasszonyfai Ferenczy Bettina „Bebi” nemrégiben tért haza Angliából, ahol a Planet Rock Rádióban az augusztus végén megjelent, Wide Open című dalukkal mutatkoztak be - a rádiót naponta több, mint 1.2 millió ember hallgatja Nagy-Britanniában, műsorvezetőik között olyan rocksztárokat találunk, mint például Alice Cooper.

A zenekar a premiert megelőzően – a helyi médiumok interjúihoz készített fotók kapcsán - sajtófotózáson vett részt Londonban, ahol olyan ikonikus helyeket látogattak meg, mint a Camden Lock, a Soho utcái vagy épp Westminster elegáns terei.

- A rádiópremier, a fotózások és interjúk után a Dirty Slippers első londoni koncertje következett – számolt be Lobó-Szalóky Lázár, az együttes frontembere. Hozzátette, a koncert közel teltházas volt, amelyen részt vett többek között a Loud Enough? Magazine London főszerkesztője is.