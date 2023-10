VIII. Henrik hat feleségének történetét non-replica változatban láthatják majd a Madách Színház nézői. Az előadásban nemcsak a királynék, hanem a zenekar tagjai is nők lesznek. A Madáchban azonban – az eredeti előadással ellentétben – férfiak is helyet foglalhatnak: a színpadra, a trónterembe is válthatnak jegyet a vállalkozó kedvű nézők.

A Madách Színház a SIX című koncertmusicalt kettős szereposztásban mutatja be, az egyikben színésznők (Baranyai Annamária, Zsitva Réka, Peller Anna, Kardffy Aisha, Gadó Anita, Gallusz Nikolett), a másikban énekesnők (Horányi Juli, Muri Enikő, Singh Viki, Herceg Erika, Hien, Veress Mónika Nika) alakítják a királynékat. A mű alapkoncepciója szerint a feleségek szemszögéből ismerhetjük meg VIII. Henrik házasságait. A koncertmusical alapszituációja szerint VIII. Henrik hat felesége újra él, összeáll egy csajbandává, és versenyre kelnek, amit az nyerhet meg, aki a legtöbbet szenvedett Henrik házastársaként. A musical női zenekarában a zenekari tagok udvarhölgyekként fognak zenélni. Bebi Mária udvarhölgy, a zenekar dobosa szerepében fog feltűnni a színpadon.

– A felkérés Köteles Gézától érkezett, aki a darab zenei vezetője Kocsák Tibor mellett. A SIX darabot a Kossuth-díjas Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. Nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen eltelt már pár év azóta, hogy a szombathelyi Weöres Sándor Színházban zenélhettem. Mindig is nagy álmom volt, hogy egy Beyoncé-stílusú koncertmusical résztvevője lehessek, hiszen imádom az r’n’b és a gospel zenét is – tudtuk meg Bebitől, aki azt is elárulta, rengeteg próbán vannak már túl, és bár az elkövetkezendő szűk két hét még sűrű lesz, de már a célegyenesben járnak.

– Nagyon izgalmas látni, hogy egy Broadway-darab miként kerül Budapest egyik legcsodálatosabb színházának a színpadára. Boldog vagyok, elkepesztően megtisztelő, hogy olyan fantasztikus énekesekkel és színészekkel léphetek együtt színpadra, mint Peller Anna, Veress Mónika „Nika”, Hien, Gallusz Niki vagy Singh Viki – tette hozzá.