Az előadás apropóját az adta, hogy Petőfi Sándor éppen 200 évvel ezelőtt született. Ezúttal azonban nem csupán életrajzi adatokat közölt az előadó, hanem arról is beszélt, hogy mit evett, mit ivott, mit szeretett Petőfi Sándor. Köztudott, hogy a költő édesapja, Petrovics István mészárosmester volt, így nem véletlen, hogy Petőfi gyerekként nagyon szerette a kocsonyát. Fennmaradt egy edény Kiskunfélegyházáról, amelyből Varga Erzsikével, játszópajtásával „kocsonyázott” hajdan a költő. A másik gyermekkori kedvence a kávé volt, amit rendszerint feketén, cukor nélkül ivott.

Katonaként gyakran fogyasztott bakagombócot, más néven kukoricagölődinyt. A legjobban a tejfölös tormamártást utálta, ezt egy feljegyzés is alátámasztja, miszerint: Ha kritikusok nem volnának a világon, legjobban utálnám a tejfölös tormamártást, de így azoké az elsőség, s csak második helyet foglal a tejfölös torma. Petőfi utazási során örömmel fogyasztott töpörtyűs pogácsát, emellett gyakran evett komisz kenyeret. Rajongott a túrós tésztáért, erről árulkodik a barátjának, Kerényi Frigyeshez írott levele. „Szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot fülem hallatára ne gyalázza senki.” Kortársaitól, többek között Egressy Bénitől, versei első megzenésítőjétől tudjuk, hogy kedvelte az aludttejet, a gulyást, a roszprádlit, - más néven hagymás rostélyost - és a paprikás csirkét is.

Jókai Mór így emlékezett Aki holta után áll bosszút című kisregényében: „Színház után elmentünk vacsorálni a Sperlbe (ott volt a Váci utcán egy kurta kocsma), oda járt Petőfi rendesen. Télen szerette a csigát, nem a tésztát, hanem a valóságos éti csigát... és hozzá karlócai ürmöst ivott.”

A fáma szerint a székelygulyás keresztapja Petőfi Sándor, megalkotója Székely József vármegyei főlevéltáros volt. A vármegye háza melletti Gránátos - ma Városház - utcában volt a Komlókert nevű vendéglő, ahová Petőfi Sándor és a vármegyei főlevéltáros, Székely József is szívesen átjárt. Petőfi elsősorban kedvencéért, a házias túrós csuszáért. „1846-ban egy napon késő délután tért be ide a főlevéltáros, de már alig akadt néhány fogás. A vendég kérésére így a kocsmáros összekeverte a konyhán még megtalálható savanyúkáposzta-főzeléket és a sertéspörköltet. A vendégnek ízlett az új fogás, és ennek tanúja volt az épp ott tartózkodó költő is. Legközelebb ő is ezt kért magának, immáron székelygulyásnak nevezve az ételt.”

Petőfi az utolsó vacsoráját 1849. július 30-án fogyasztotta el Székelykeresztúron, a Gyárfás kúriában,Vargha Zsigmond családja körében. Bivalytejes és túrós puliszkát evett, majd másnap elindult a segesvári csatába. Az ütközet után már nem látták élve.