Perl Zoltán szenzációs teljesítményét dicsérte a negyedik forduló keddi játéknapja után a férfikosárlabda Bajnokok Ligája hivatalos honlapja. A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa 31 pontot dobott a görög Periszteritől 90-87-re elvesztett hazai mérkőzésen. Vigasztalhatja ugyanakkor, hogy szezoncsúcsot döntött: a BL nyolcadik szezonjában előzőleg még senki sem dobott ennyit. A sorozat honlapja két és fél perces videóban összesítette a 28 éves, saját nevelésű kosaras teljesítményét, kiemelve, hogy novemberben – az NB I.-es bajnoki mecscseket is beleszámítva – ez volt a harmadik 30 pont feletti találkozója. A görögök ellen 20 mezőnykísérletéből 12 volt sikeres 32 perc alatt, emellett hat lepattanó és három gólpassz is a neve mellé került. A cikk szerzői hozzátették: Perl hősies hozzáállására, eredményes teljesítményére a hátralévő két BL-csoportmérkőzésen is szüksége lesz a továbbjutás érdekében a magyar bajnoknak, amely a folytatásban Malagában, majd itthon a francia Le Mans ellen lép pályára.