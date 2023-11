Az ostffyasszonyfáról származó díjnyertes dobos, Ferenczi Bebi rendkívül sűrű és sikeres évet tudhat maga mögött. A Dirty Slippers zenekarral számos olyan mérföldkövet értek el, amelyet még előttük Magyarországról senki: slágerlistákra kerültek Angliában és Ausztráliában, fontos nemzetközi zenei magazinok méltatták dalaikat, felvették első angol lemezüket a legendás Abbey Roadon, bemutatkoztak a Planet Rock rádióban, amely a legnagyobb brit rock zenei rádióállomás. Természetesen a hazai közönséget sem hanyagolták el, hiszen egész évben koncerteztek hazánkban, valamint Suliturné programjukat is folytatják.

Bebi a zenekar mellett, önállóan is eredményes, hiszen a Madách Színház új siker produkciójában, a Six Musicalben is szerepet kapott dobosként. A darab a nagy érdeklődésre való tekintettel már 2024 februárjában folytatódik.

Előtte azonban a Dirty Slippers-szel Szombathelyen, az adventi vásárban zárják az évet. Szombaton 19 órától a Fő téren adnak egy hangulatos, ünnepi koncertet.

Bebi a koncert kapcsán megkeresésünkre elmondta: - Nagyon örülök, hogy otthon zárhatjuk az évet, hiszen Szombathely Fő terén, még a pályafutásom elején zenéltem utoljára, a Re-Akció zenekar dobosaként. A karácsony a kedvenc ünnepem és így külön boldogság, hogy az adventi programsorozaton léphetek fel újra a hazai közönség előtt. Várunk mindenkit nagy szeretettel!