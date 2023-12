Danics Dóra énekesnő és párja, Banka Bence Budapesten töltötték a karácsonyt, az új évet Thaiföldön köszöntik majd.

- A szilvesztert természetes Bencével töltöm, mind a ketten nagyon szeretünk utazni, ezért úgy döntöttünk, hogy elutazunk egy meleg helyre. Mindig is nagy vágyam volt, hogy télből a nyárba utazzak. Már több éve nem volt olyan szilveszterem, hogy ne a munkával teljen. Most ez a vágyam is megvalósul, három hetet töltünk majd Thaiföldön, már alig várom.

Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, szilveszterkor is átgondolom, mi történt az óévben, és mire szeretnék törekedni az újban, akár munkáról, akár párkapcsolatról, akár családról legyen szó. Talán még kívánok is valamit, de ez nem az újévhez kötődő fogadalom

Nagyon sok közös tervünk van Bencével a 2024-es évben. Szeretnénk megtalálni a közös otthonunkat, egy bázist, és ha lehetőségünk lesz akkor sokat utazni.

Szerencsésnek mondhatjuk ezt az évet, hiszen egymásra találtunk Bencével.

Kirchknopf Gergő, az Ocho Macho frontembere egész évben koncertezett, a zenekar most ünnepelte a huszadik születésnapját.

-A családdal és a barátokkal töltjük a szilvesztert otthonunkban, nagy felhajtásokat ha lehet ilyenkor kerüljük. Nem vagyok egy szilveszter rajongó, nem szeretem a kötelező bulikat.

Alapvetően nem szoktam fogadalmakat tenni szilveszterkor, nem hiszek az ilyesmiben. Azt gondolom, a hirtelen fellángolások nem vezetnek sehová, napról napra lehet elérni a célokat.

Amit viszont még a bakancslistámon van, hogy szilvesztert egy síparadicsomban töltenénk, nagy baráti társasággal, ahol átcsúsznánk az újévbe. Sajnos erre most nincs lehetőség, de ami késik, nem múlik.

Lencsét mindig eszünk, Nem tudom mennyire vagyok babonás, de emlékszem, amikor focista voltam, meg volt, hogy melyik zokniban mehetek a meccsre, A koncertre készülök, van egy sorrend, hogy mit kell bepakolnom a bőröndbe, mit kell magamra vennem a koncert előtt, hogy sikeres legyen a buli. Ha ezek is babonáknak számítanak, akkor babonás vagyok.

Varga Bence, Zaporozsec zenekar frontemberét is megkérdeztük, hogyan tölti a szilvesztert?

-A szilveszterünket Debrecenben töltjük, a zenekarral fogunk koncertezni, ami előreláthatólag hatalmas bulinak ígérkezik.

Tavaly ezt a napot a családommal tudtam tölteni, két gyerekkel, apuka üzemmódban, amit be kell vallanom nagyon élveztem.

A hagyományokat én is betartom, eszek lencsét, de nem a babona miatt.

Soha nem teszek újévi fogadalmat, nem tulajdonítok jelentőséget a fordulóknak. Folyamatosság van az életemben, viszem azokat a dolgokat, amiket jónak látok. Állandóan értékelem a tevékenységemet, ha valaminek a végére értem, szükségtelen, hogy dátumhoz kössem.

Békei Norbert a Konyhafőnök című gasztroműsorban szerzett népszerűséget. A szombathelyi fiatalember, aki egyébként a Crushers amerikaifocicsapat elkapója elárulta,

- Idén a szilvesztert a barátaimmal töltöm. Nem szeretem , hogy szilveszterkor kötelező a bulizás, utazni viszont imádok ezért döntöttünk úgy, hogy szűk baráti társasággal elutazunk síelni, szánkózni és az a terv, hogy egy hüttében búcsúztatjuk majd az óévet.

Cseppet sem vagyok babonás, a lencsét sem szeretem, így hiba van újév, nem erőtetem a dolgot, nem hinném, hogy ezen múlik a gazdagságom.

Fogadalmakat sem szoktam tenni. Minden évben vannak terveim, és azokat próbálom követni. Tudom mit szeretnék elérni, próbálok a szerint cselekedni.

Halász Bence a kétszeres világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kalapácsvető a szombathelyi Dobó SE kiválósága A 2023-ban, Budapesten rendezett világbajnokságon bronzérmet szerzett, ezzel ő lett a legeredményesebb magyar atléta a hazai rendezésű világbajnokságon.

-Nagyon élveztem a 2023-as évet, remélem hasonlóan alakul a következő esztendő is, talán annyi változtatnék, hogy kicsit kevesebb akadállyal kelljen megküzdenem.

Mivel év közben nagyon sok emberrel találkozom, ezért nem érzem szükségét, hogy szórakozóhelyre menjek. A szilvesztert szűk baráti társaságban töltöm. Ilyenkor társasozni szoktunk és beszélgetni. Nem hozok ki sok mindent az év utolsó napjából.

Nem tartom magam babonásnak, lencsét szoktam enni, mert szeretem, de ha éppen úgy alakul, hogy új év napján nincs lehetőségem enni, nem csinálok belőle problémát.

Fogadalmakba sem bocsátkozom, arra viszont figyelek, hogy mi az amin változtatnom kell és, hogy minden évem egy kicsivel jobb legyen mint az előző volt.