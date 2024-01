Járnak még a vasiak moziba?

Ahogy a kulturális és szórakoztatóintézmények többsége, úgy a mozik is nagy vesztesei voltak a járványügyi korlátozásoknak. A nyitás után az égbe szökő energiaárak sújtották a filmszínházakat, majd a streamingszolgáltatók ellepték a nappalikat, és saját tartalmakkal vették fel a versenyt a szélesvásznú filmvetítésekkel. Ennek ellenére, úgy tűnik, a mozizás él és virul, és lassan visszatérnek a járvány előtti időszak nézőszámai Vas vármegyében is. Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója megosztotta velünk, hogy a tavalyi kifejezetten jó évnek számított mozizás tekintetében. Országos viszonylatban 8,4 százalékkal nőtt a jegyet váltók száma, ezt meghaladja a szombathelyi Savaria Plaza mozijának nézőszáma, ugyanis itt majdnem 9 százalékkal nőtt a moziba járók száma 2022- höz képest. Ezzel a top 3-ban vagyunk, nagyobb növekedést csak a soproni és a miskolci Cinema City tudott produkálni. A sárvári Kabos László Filmszínház is jó évet zárt, 2023-ban elérte az eddigi legnagyobb nézőszámát. – A mozi 2019 végi nyitása óta első teljes értékű, bezárások és korlátozások nélküli évét 2022- ben zárta, a tavalyi év azonban ehhez képest is komoly növekedést, közel 2300 fővel több nézőt hozott. Ebben az évben pontosan 15 868 látogató váltott jegyet az előadásainkra, ami megelégedésre ad okot – mondta lapunknak Polgár Endre István ügyvezető.

Úgy tűnik, a kisebb vármegyei mozik még nyögik a járvány és az energiaválság hatásait.

– 2023-ban 13 715 nézője volt a Csákányi László Filmszínháznak, ez némileg elmarad a 2022-es évhez képest, de nem értékeljük rossznak az eredményünket. A nagy törést a koronavírus-járvány hozta, összehasonlításképpen: 2019- ben 19 084 fő váltott jegyet a szentgotthárdi moziba – fejtette ki Szép Renáta, a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház programszervezője. A celldömölki KMKK Art Mozi tavaly a fűtési szezon alatt zárva volt, az idei szezonban pedig csökkentett nyitvatartással működik a magas fűtési költségek miatt. Az elmúlt öt évben 27 978, az elmúlt egy évben 4822 nézőjük volt, a számokat a korábban említett korlátozások jelentősen befolyásolták.

A Barbie és az Oppenheimer mindent vitt

És miket néztünk legtöbben, melyek voltak 2023 top filmjei? A Cinema City marketing- és PR-igazgatója elmondta, hogy vasi viszonylatban a múlt évet egyértelműen vitte a Barbie a pláza mozijában, de a második helyre még becsúszott az új Avatar film is, ami bár 2022 végén jött ki, az ezt követő év január–februárjában is nagy volt rá az érdeklődés. – A celldömölki moziban is a Barbie vitte a prímet, ezt követi a Mancs őrjárat: A szuperfilm, a harmadik helyen a Semmelweis film végzett, ez utóbbi még műsoron van – nyilatkozta Kocsis József, a KMKK Art Mozi munkatársa. A szentgotthárdi moziról is hasonló adatok érkeztek, a Barbie-ra és az Oppenheimerre adták el a legtöbb jegyet 2023-ban. A sárvári filmszínház látogatói inkább a mesékért lelkesedtek a tavalyi évben. – Az egész világon hatalmas sikert aratott a Barbie és az Oppenheimer, azonban nálunk két film is több nézőt vonzott. A legtöbben a Mancs őrjárat: A szuperfilm című rajzfilmre váltottak jegyet, a második helyen pedig a Super Mario Bros.: A film végzett – mondta lapunknak az ügyvezető.

A streaming lehet az új mozi?

Úgy tűnik, inkább a járvány és az energiaárak emelkedése befolyásolta a mozik működését, kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a streamingszolgáltatók megjelenésének. Abban pedig teljes az egyetértés a vasi mozik képviselői között, hogy a streaming soha nem fogja felváltani a mozizás élményét. – Alapvetően más élményt ad. Mi azt mondjuk, hogy minden olyan szórakozással versenyzünk, amelynek során el kell hagyni a házat, ki kell menni otthonról – lehet ez bowling, koncert, színház, sportesemény. Ezek közül még mindig a mozi a legolcsóbb alternatíva. Erre azért rá kell készülni, ez egy programnak tekinthető, míg otthon a kanapén tévét nézni teljesen más kategória – mondja Buda Andrea. Kifejti azt is, hogy általában nagyobb bevételt tud realizálni egy film, ha moziban is játsszák, ha megmarad a mozi exkluzivitása az élményhez. Illetve nagy költségvetésű, hollywoodi, Oscar-esélyes filmeknél kritérium is, hogy bizonyos számú moziban le kell játszani a filmet, különben nem kapja meg a jelölést az alkotó. Így vélekedik a szentgotthárdi mozi munkatársa, Szép Renáta is, aki szerint a mozi tudja igazán azt az élményt nyújtani, amiért érdemes megnéznünk egy filmet. – Moziba járni szeretnek az emberek! Nagyon fontos, hogy a moziban megjelenő filmek kizárólag a mozikban jelennek meg először! Erre a stúdiók és a forgalmazók is figyelnek. A mozikban kifutott filmet csak ezután adják ki lemezen vagy kerül fel a streamingszolgáltatóhoz – van, hogy hónapokat kell rá várni. A streamingszolgáltatók saját gyártású filmjei nem befolyásolják a mozikat – állítja Kocsis József, az Art mozi munkatársa. Osztja a véleményét a sárvári mozi ügyvezetője is: – A mozi egy olyan műfaj, amelyet a megjelenése óta sokszor temettek. A tévé, majd a torrent térnyerésekor ugyanúgy, ahogy most a streaming népszerűsödése esetében. Ezek az otthon könnyen elérhető lehetőségek azonban soha nem fogják megadni azt a közösségi élményt, amit egy filmszínház tud nyújtani. Egy mozi technikai adottságait pedig kevés háztartásban tudják megközelíteni – fejtette ki Polgár Endre István.