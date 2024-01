A jó hangulatot ezúttal nem csak az ismert, népszerű dallamok garantálták: az előadás második felében jelmezben fújták a zenészek a nótát.

A számok konferálás közben megemlékeztek arról is: a zenekar részt vett a III. Ifjúsági Fúvószenekari Workshop-on nyáron, Városlődön. Napközben intenzív szólampróbák, szekció és tuttipróbák voltak, míg este előadások, vetélkedő és szakmai megveszélések színesítették programunkat. Péntek este, a táborzáró koncerten a gyermek- és ifjúsági zenekar bemutatta milyen tudásra tett szert az elmúlt egy hétben. Most pedig a pécsi vendégszereplésre készül az együttes, az est során érkezett felajánlásokat is annak költségeire fordítják.