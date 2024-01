Ha az elmúlt évet mégis szeretnénk végigpásztázni – a teljesség igénye nélkül –, talán a nyári Dunántúli Színházi Fesztivállal kell kezdenünk. A 10. Színházi Olimpia (a házigazda Magyarország) égisze alatt, Gergye Rezső vezetésével a Soltis Lajos Színház szakmai és infrastrukturális bázisán valósult meg a nagyszabású program: szerte Vasban, a „Celldömölk–Vasvár–Vép tengelyen”. A nyitóceremónián a celli piactéren a magasban kifeszített kötélen átegyensúlyozó artista produkciója pedig a Soltis-színház működésének metaforája is lehetne: kifeszített kötélen sétálnak, magabiztosan egyensúlyozva. Kilóg az időből a Magyar Álomvasutak fesztiváli ősbemutatója is.

Szentivánéji álom. Királyi szerepben Pesti Arnold

Forrás: SLASZ

Bora Levente szerzőként és rendezőként is jegyzi a zenés kabarét, amely több zenés kabarénál, miközben persze az is, a javából. (És persze műsoron azóta is, a celli színházban például nemsokára: január 28-án.) A múlt esztendő fontos, különlegesen szép vállalkozása volt – és megint csak magáról a társulatról mond el sokat – a Szentivánéji álom tavaszi újrajátszása: Nagy Péter István rendező az eredeti szereposztással újította föl a Soltis-színház önvallomásos Shakespeare-átiratát, amely valósággal elszállt – magával röpítve a közönséget is – a szombathelyi Weöres Sándor Színház nagyszínpadán.

A Petőfi-emlékévben készült el Pesti Arnold rendezésében, Tóth Ákos átiratában és címszereplésével, különben színistúdiósokkal Az apostol – amely nem múzeumba zárja Petőfit, hanem érvényesen mutatja meg a korszerűségét (az előadás még januárban Szombathelyen vendégeskedik). Az ősz izgalmas bemutatója – telitalálata – volt a Prah: a Spiró-klasszikusból Gál Tamás, a komáromi (Szlovákia) Jókai Színház igazgatója rendezett előadást: Pilnay Sárával és Temesi Zsolttal a színpadon.

Prah. Temesi Zsolt és Pilnay Sára. Fotó: Benkő Sándor

(Cellben legközelebb január 20-án ellenőrizhető az öttalálatos lottószelvény.) A folyton új utakat kereső Soltis-színház figyel a középiskolás korosztályra (színházi nevelés), sőt: legkisebbekhez is elér, van már csecsemőszínházi kínálata (Csendes pihenő, Cső!). És el ne felejtsük: a Színházi Kritikusok Céhének döntése értelmében a 2022/2023- as évad végén a Soltis Lajos Színház kapta meg a Jövő díjat. Több mint 40 éves, gazdag múlt, tevékeny, izgalmas jelen – és nyilván változásokkal, titkokkal teli jövő.

A Soltis-álomvasutak úton van.