A beszélgetésből megtudtuk, honnan jött az új formáció megalakításának ötlete, azt is, hogy a legfőbb kritikusai a gyerekei. Ha valami nekik nem tetszik, abból bizony nem lesz dal.

Az egykori tinisztár a No Thanx együttes énekese váltott, és most a gyerekekhez, illetve a szülőikhez szól. A zenében nyúlhangon szólal meg. A siker és a jókedv minden egyes koncertjén adott. Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is együtt mozognak Brandnyúllal.

Erik elmondta, félállásban valóban postásként dolgozik Ausztriában. Mint fogalmazott, szeret több lábán állni.

Brandnyúl szombaton új videóklippel jelentkezett