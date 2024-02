Léhárt Míra, mint elmondta, kiesésük okát leginkább abban látja, hogy idén megváltozott a műsor szavazási rendszere, ugyanis a közönség csak az adott produkció közben szavazhatott, amelyet 1-10 pontszámmal értékelhetett. A négy tagú zsűri és a közönség pontszáma által állt fel a mezőny végleges pontszáma, így automatikusan tovább jutott négy versenyző, az ötödik továbbjutóról szintén a zsűri döntött. - Nagyon hálásak vagyunk a közönségnek, hogy ekkora szeretet és a majdnem maximális 9-es pontszámot kaptuk tőlük, köszönjük! Kíváncsian vártuk volna mi történik akkor, ha egy továbbjutó sorsáról kizárólag a közöség dönt.

Rengetegen drukkoltak nekünk Vas megyéből is, amiért nem lehetünk elég hálásak - fogalmazott az énekesnő, aki azt is hozzátette: bár idén nem sikerült továbbjutniuk az elődöntőbe, de nagyon örülnek, hogy több mint 400 jelentkező közül az élő showba bejuthaatak. - Rengeteget tanultunk az elmúlt időszakban és ezt igyekszünk a legjobban kamatoztatni. Igazán profi körülmények között zenélhettünk szombaton, sok tagú és borzasztóan profi stábbal, amit innen is szeretnénk megköszönni. Természetesen nagyon örültünk volna a továbbjutásnak, de tényleg próbáljuk ezt az egészet pozitívan felfogni. Hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk ebben a műsorban, megyünk tovább ugyanis rengeteg tervünk van a jövőre nézve.

Fejlődünk, dalokat írunk, koncertezünk, úgyhogy így sem fog szerencsére megállni körülöttünk az élet. Gratulálunk minden továbbjutónak és sok sikert kívánunk minden versenyzőnek - mondta el Léhárt Míra.