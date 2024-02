Azahriah gyűjti a rekordokat, hiszen az idei Sziget Fesztivál nagyszínpadának esti programsávjában majdnem tíz éve nem lépett fel magyar előadó, de augusztus 8-án a népszerű zenész megtöri ezt a sort, és idén háromszor is megtölti a budapesti Puskás Arénát - írja a magyarok.orf.at.

Mint az Index észrevette, az egyébként keményebb rockot felvonultató Nova Rock fesztiválon Azahriah rögtön a nagyszínpadon mutatkozik be. A Nova Rock headlinerei között ott lesz a Green Day, a Maneskin és a Bring Me the Horizon. A fesztivált június 13. és 16. között rendezik meg.