Aztán este fél 9 körül elérkezett a várva várt nagy pillanat: a világot jelentő deszkákra „pattantak” Schuszter Lóriék. A 75. szülinapját májusban ünneplő rockleganda már nem olyan örökmozgó, mint hajdanán volt, de a humora, a népszerűsége a régi. Ezúttal is remekül felvezette a koncertet, melynek első negyedórája sportnyelven fogalmazva bemelegítéssel telt. A technika rakoncátlankodott, a rockerek pedig csak lassan szivárogtak be a színpad előtt szabadon hagyott „dühöngő” részre. Aztán amikor feldübörögtek az acélváros, azaz „Miskolc” című opus akkordjai, már a teljes publikum ezerrel csápolt és énekelt. A kialakulóban lévő parádés hangulatot pedig csak fokozta a „Főnix éjszakája”. Ezt követően pedig szépen sorban jöttek azok a dalok, melyek miatt több mint 50 éves működés után is képes megtölteni a csarnokokat a P. Mobil. Így például az alapítás óta elhunyt zenésztársak, barátok emlékére született „A zöld, a bíbor és fekete”, melynél még a kőkemény rockerek is elérzékenyülhettek. Aztán kiélveztük az „Utolsó cigaretta” valamennyi slukkját, majd a remek koncert vége felé következtek azok a nóták, melyeket még a karzaton szolidan üldögélő nagymamák, nagypapák is kivülről fújtak. Azaz a „Menj tovább”, valamint a „Kétforintos dal”.

Összességében egy nagyon jó kis időutazást prezentált nekünk a több mint 50 esztendős P. Mobil. Az 1970-es, 80-as, 90-es években született daloknak köszönhetően ismét valamennyien fiatalnak érezhettük magunkat. Köszönetképpen csak annyit üzennénk Schuszter Lóriéknak: Ez jó mulatság, férfi munka volt!