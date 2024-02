Magyarországon hatalmas tömegeket mozgat meg a dallamos pop és a keményebb hip-hop ütemekből álló trap zene, ahol az autotune effektelt énekhangzás vált meghatározóvá. A mindössze 17 éves Pogány Indulót a fiatalok érces hangjaként emlegetik, aki első albumával visszahozta az old school rap dicsőségét, és gyorsan meghódította a hazai hip-hop szakmát.

Átrendeződött a magyar Spotify top 50. Több dallal is átvette a vezetést Azahriah-tól Pogány Induló.

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: MW/archív

Szirmai Marci, aki a Pogány Induló néven alkot, igazi tehetség, korábban hegedült és szavalóversenyeken is részt vett, mielőtt a gimnáziumban rapkarrierjébe kezdett. Egyedi hangja és szövegei azonnal magukra vonják a hallgatók figyelmét.

A Pogány Induló sikerei annak köszönhetők, hogy szívvel-lélekkel csinálja. Őszinte maradt önmagához, és szövegeiben hűen tükrözi az általa képviselt világot. A pörgős tinédzser természetesen nem kíméli a szavakat, határozottan oda mondja amit oda kell, ez az ami már a korai dalok óta a stílusát jellemzi, továbbra is tetten érhető. A pimasz önbizalom, amely összefoglalja eddigi pályafutását – s ami egyben műfaji jegy is –, szinte minden dalában felcsendül, és továbbra is ugyanolyan meggyőzően jelenik meg, mint a mély, elmélkedő sorok.

Annak ellenére, hogy még nem érte el a 20-as éveit sem, világlátása már most érettnek tűnik, szövegei pedig átgondoltak. Nem csoda, hogy a Spotify magyar toplistáján a kiszorított jó pár előadót, Azahriah pedig a 15. helyre csúszott vissza.