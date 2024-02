Túlnyomó részt feldolgozásokat játszanak, nemrégiben azonban Bujtás Ervin tollából megszületett első saját daluk Sunday Brunch címmel, amely már elérhető a különböző zenei platformokon, sőt hamarosan megjelenik a hozzá készített videoklip is. A srácok jelenleg is dolgoznak további saját dalokon. Zúzós és szerfelett vidám próbájukon látogathattuk meg őket a minap, ahol kiderült: előszeretettel játszanak rockzenét, mint például Nirvanát, Guns N’ Rosest vagy Green Dayt, de a punkosabb vonal sem áll tőlük távol. Reperoárjukon szerepel Bryan Adams, Imagine Dragons, LGT is. Mint elmondták, a rendezvényeken, amikor meglátják őket, sokszor a kedves kis tinibanda benyomását keltik, de ahogy a húrok közé csapnak, eloszlanak az „előítéletek”, a közönség meglátja és hallja bennük az igazi zenészt. A Sunday Brunch idén is több rendezvényen fellép, legközelebb március 2-án a lukácsházi Pincés Kemencés Böllérversenyen hallhatók.