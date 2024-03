A díjátadón Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke elmondta: a Dirty Slippers zenekar a nemzetközi és hazai viszonylatban is egyedülálló Suliturné programjáért részesült a díjban. A programmal a zenekar korábban Szombathelyre, a Bolyai iskolába is ellátogatott. Ezzel együtt, a program létrejötte óta összesen közel 150 könnyűzenei koncerttel egybekötött drog, alkohol, és HPV elleni prevenciós előadása valósult meg a zenekarnak a Kárpát-medencében, ez a szám pedig folyamatosan nő, hiszen az együttes idén is nagy erőkkel, heti rendszerességgel folytatja a turnét.

Az együttes énekes-gitárosa, Lobó-Szalóky Lázár, aki egyben a Suliturné alapítója is, arról beszélt: a program létrehozásával egy olyan unikális, hasznos ifjúságvédelmi projektet kívánt megvalósítani, amely egy "lábnyom", örökség lehet majd hosszú évtizedek múlva a Dirty Slippers neve mellett. Hozzátette, megtiszteltetés volt átvenni a díjat, hiszen ezek a visszajelzések, valamint a diákok és a tanárok folyamatos megkeresései, üzeneti jelzik számukra, hogy jó úton járnak.

Végül Lobó-Szalóky Lázár elárulta, a zenekar október 4-én 15 éves jubileumi nagykoncertet ad Budapesten, az Akváriumban, emellett tovább folytatják együttműködésüket Sárvár városával, ahol korábban már videóklipet is forgattak.