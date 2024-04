Vasárnap este zsúfolásig megtelt az AGORA MSH nagyterme, az Isis Big Band bemutatta legújabb koncertshow-ját, ami a SHOWTIME elnevezést kapta. Ahogy a sajtójátékoztatójukon is elhangzott, most pop és rock klasszikusokat keltettek új életre „big band” hangszerelésben. Szóltak a szaxofonok, a trombiták, a harsonák, emellett énekesek is közreműködtek a produkcióban: Horváth Meggiet, Katavics Enikőt, Borsos Beatrixot, Dell’ Amico Romeot, Kiss Lászlót, Svertsits Tamást is hallhattuk, ahogy Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója is közreműködött. Ez kiegészült dobokkal, zongorával, gitárral és így lett egy minőségi, egész estés szórakozás az estéből.