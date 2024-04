A közel 2 méter magas és bőven 100 kiló felett járó Kiss Szilárddal dobóatlétikával és testnevelés tanítással indítottuk a diskurzusunkat, majd rátértünk a nagy szerelmére, a rovar és lepkegyűjtésre, melynek során már a fél világot bejárta, ám ennek ellenére is újabb expedíciókra készül. Még Peruba és Francia Guyanába is szívesen ellátogatna, pedig mindkét helyen már fegyvert is fogtak a nehézsúlyú lepkegyűjtőre.

Az érdekfeszítő részletekért hallgassák meg Podcast-beszélgetésünket.