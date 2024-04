Zene 1 órája

On top of the world - megérkezett a vasi kötődésű Dirty Slippers új klipje

On top of the world címmel jelent meg április 19-én a Dirty Slippers zenekar harmadik angol nyelvű klipes dala, a tavaly szeptemberben a legnagyobb angol rock zenei rádióban bemutatott Wide Open után.

Forrás: El Fragotsis

Mint az Lobó-Szalóky Lázár, az együttes frontembere elmondta, a videóklip és a dal is különleges a zenekar számára, hiszen a klipben a Suliturné programokon látottakat és tapasztaltakat - a középiskolai tornacsarnokokat, tantermeket, fiatal szerelmes diákokat – jelenítik meg, mindezt pedig egy lendületes, fesztivál hangulatú, ízig-vérig brit pop-rock lüktetésű új dallal ötvözik. A dalt tavaly nyáron rögzítették a legendás londoni Abbey Road stúdióban, a zenekar kedvenc producere, George Shilling közreműködésével. Az együttest mindemellett néhány hete egy glasgow-i menedzsment-kiadó cég, a Reaction Management szerződtette, akikkel ez az első megjelenése a magyar pop-rock négyesnek. A videóklip helyszíne a budapesti Pál Apostol Gimnázium volt, ahol a Dirty Slippers néhány héttel a forgatás előtt sikeres Suliturné koncertet adott. A produkció 2024 februárja végén Magyar Rekord-díjat is kapott az unikális ifjúságvédelmi program kapcsán, amely 2011 óta hívja fel a fiatalok figyelmét a drogok, az alkohol és a HPV veszélyeire. Az On top of the world klip képanyagáért a Simon-Juhász Eszter, Simon-Juhász Sándor és Fehér Csaba filmes trió a felelős, akik első ízben dolgoztak a díjazott zenekarral. A kisfilmben közreműködtek kiváló gyermek színészek, mint Karikó Emma, Puskai Polett és Páskai Mór, a felnőtt szereplőket Harmat Milla és Petes Márk alakította. A videóklip április 19-től a YouTube mellett már látható nívós külföldi zenei magazinok online felületein, többek között USA-ban, Angliában, Franciaországban, Ausztráliában, Brazíliában, Mexikóban, Egyiptomban, Dél-Afrikában, valamint Indiában.

