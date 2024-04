Még most is ha beszélek róla egy picit könnyes lesz a szemem. Ő volt az aki tanított minket. Nem feltétlenül volt ő pedagógus, egész egyszerűen csak egy zseni volt, akit ha figyelsz az a legjobb tanulni való. Bejött az órára és azt mondta a lányoknak, hogy ’nem tudom, hogy kell, de valahogy így’ és elkezdte csinálni, mondani a szöveget és az maga volt a varázslat. A színpadon is olyan volt mint egy csoda. A halála egy nagyon nagy veszteség.