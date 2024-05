- A dal szövege és alapvető harmóniamenete már nagyon-nagyon régen megszületett, az első írásaim egyike volt ez a dal. Azóta eltelt legalább 13 év. Ez idő alatt több zenekarnál is megfordultam, volt, ahol játszottuk, volt ahol nem, de nem éreztem azt eddig, hogy a dal ki tudott volna teljesedni az évek alatt. Az Andalgóban mindannyian szeretjük, a közönségünknek sem lesz teljesen ismeretlen, hiszen a koncertjeink nagy részét ezzel szoktuk zárni – nyilatkozta Patrik a régi-új dal kapcsán.

A dal dalszöveg mondanivalójával kapcsolatban elmondta: a szerzemény egyfajta útkeresésről szól. - Sajnos mindenki életében eljön az a pillanat, amikor csalódik valakiben, amikor hamis barátok veszik körül vagy éppen hamis ígéretek. Ezeken át kell esnie sajna mindenkinek, hiszen az ilyen élethelyzetekből tanulunk, valamint, szerintem sokak életében abszolút eljön egy bizonyos szakasz után az is, hogy mi az én utam, hogy szeretném élni az életem, merre tovább. Ez egyfajta vívódás önmagunkkal, és amíg nem találjuk meg a megoldást, addig sodródunk az árral. Azt hiszem, így tudnám összefoglalni a dal mondanivalóját – fogalmazott.

A dal stúdiófelvételeit, a keverést, a mastert és a zenei produceri munkálatokat Somogyvári Dániel készítette. - Danival ez már a harmadik dal, amin közösen dolgoztunk. Nagyon szeretjük őt emberileg is, jó hangulatban szoktak telni ezek a közös munkák. Dani mindig segít minket az ötleteivel, ez most is így történt, nagyon hálásak vagyunk neki – mondta el Patrik.

Videóklip is készült

- Miután elnyerte végleges formáját szerzeményünk, az első visszahallgatás után azt éreztük, hogy videóklipet kellene hozzá forgatnunk. Mindannyian azon a véleményen voltunk, hogy a dalhoz a képi világ reprezentálhatná egy koncert hangulatát. Ez látható a klipben is, ahogy készülődünk, örülünk a másiknak, pacsizunk a színpadra lépés előtt - hiszen nálunk ez rituálé - és boldogan csak eljátsszuk a dalunkat – mondta el a klippel kapcsolatban a zenész.

A forgatás helyszíne a szombathelyi Végállomás Klub volt, a klipet Gerócs Balázs forgatta, Hegyes Anett pedig a forgatásról készített egy werk filmet, amit a csapat a megjelenés utáni héten tesz közzé.

